Anasayfa Video Galeriler Gündem Mustafa Sarıgül'ün kamera arkası görüntüleri paylaşıldı Mustafa Sarıgül'ün kamera arkası görüntüleri paylaşıldı 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 00:30 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yayınladığı videoların kamerası arkası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6269b5edee306e3c390b6a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam'' Yazın habercisi Fedon denize düştü Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi