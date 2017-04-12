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  3. 12 Nisan 2017 10:50

Müşteri gibi geldi, telefonu alıp gitti

Ankara’da bir hediyelik eşya dükkanına müşteri kılığında giren kapüşonlu hırsız, istediği ürünü getirmek için giden dükkan sahibinin yokluğunu fırsat bilerek, masanın üzerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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