Anasayfa Video Galeriler Gündem Müşterilerin korkulu rüyası marketçi hastaneye yatırıldı Müşterilerin korkulu rüyası marketçi hastaneye yatırıldı 01 Eylül 2022 Perşembe Saat: 21:20 Elazığ’da marketine gelen müşterileri bıçakla korkutan hatta bazılarını bıçaklayan marketçi, hastaneye yatırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6310f7e504eae247d86befa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz Şelaleye düşen çocuğun ailesi arkasından atladı! Sonrası facia! Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı Trabzonspor'u karıştıran canlı yayın! Yanlışlıkla yayına girdiler, ortalık karıştı Trabzonspor, Maxi Gomez'i resmen açıkladı Elazığ'da hortum paniği kamerada Yaşlı kadın ''sırtım ağrıyor'' dedi, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı Erdoğan'dan öğretmenlere: ''Bırakın artık boykotu moykotu'' İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı