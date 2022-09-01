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  4. Müşterilerin korkulu rüyası marketçi hastaneye yatırıldı

Müşterilerin korkulu rüyası marketçi hastaneye yatırıldı

Elazığ’da marketine gelen müşterileri bıçakla korkutan hatta bazılarını bıçaklayan marketçi, hastaneye yatırıldı.

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