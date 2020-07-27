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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 630 OLDU
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  3. 27 Temmuz 2020 20:20

Müşterisini av tüfeğiyle öldüren kahvehane sahibi tutuklandı

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İzmir'de trafik magandası ayağıyla araç sürdü
İzmir'de trafik magandası ayağıyla araç sürdü
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Teknoloji markette güpegündüz soygun
Teknoloji markette güpegündüz soygun
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Yumurtanın içinden yumurta çıktı, görenler şaştı kaldı
Yumurtanın içinden yumurta çıktı, görenler şaştı kaldı
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Samsun'da zabıta silahı ağzına sokup tetiğe bastı! İşte o anlar
Samsun'da zabıta silahı ağzına sokup tetiğe bastı! İşte o anlar
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Yunan papazdan olay itiraf: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunan papazdan olay itiraf: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
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Fatih Altaylı'dan canlı yayında Lozan tepkisi: ''Yapanın elini öperim!''
Fatih Altaylı'dan canlı yayında Lozan tepkisi: ''Yapanın elini öperim!''
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