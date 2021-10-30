Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Muz sever'' 8 Suriyeli daha gözaltında ''Muz sever'' 8 Suriyeli daha gözaltında 30 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 16:45 Sokak röportajı sırasında bir kişinin muz alamadığını dile getirmesi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından İzmir'de Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617d4c88afa3e70ad46b3c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! Kıyıya metreler kala durabildi İstanbul'da elektrikli scooter denetiminde ''pes'' dedirten anlar Genco Erkal'dan sosyal medyayı sallayan Atatürk anması Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sahnedeki dudak dudağa dansları olay oldu Erdoğan'dan dikkat çeken Biden ve Macron fotoğrafı Mansur Yavaş: ''3 bin tona yakın silajlık mısır üreticiye ücretsiz dağıtılacak'' Aile kavgasında dehşet! Kuzeninin üzerine sürüp bacağını koparttı Onlar İstanbul'un kovboyları... Burası Vahşi Batı değil, Samatya! FETÖ elebaşısı Gülen'in yeğeni yakalandı