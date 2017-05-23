  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 14:45

Muzlardan piyano yaptı

Manisa'da Kodla(Ma)nisa 2. Festivalinde 6. sınıf öğrencisi tarafından muzlara bağlanan elektrotlarla ve yazılımlarla yapılan piyano büyük ilgi gördü.

Video Galeri
Markete girdi, müşteriler gözlerine inanamadı!.. İşte o anlar!
Markete girdi, müşteriler gözlerine inanamadı!.. İşte o anlar!
Video Galeri
İngiltere’de AVM’de bomba paniği!
İngiltere’de AVM’de bomba paniği!
Video Galeri
Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür
Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür
Video Galeri
İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük!
İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük!
Video Galeri
IŞİD Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı
IŞİD Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı
Video Galeri
Sahte kargocular kadın hizmetliyi bayıltıp gasp ettiler
Sahte kargocular kadın hizmetliyi bayıltıp gasp ettiler