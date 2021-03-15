Anasayfa Video Galeriler Gündem Myanmar alev alev! Sokaklar kan gölüne döndü Myanmar alev alev! Sokaklar kan gölüne döndü 15 Mart 2021 Pazartesi Saat: 12:25 Myanmar'da askeri darbenin ardından başlayan protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604f28267a427c2c2b1822ef" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler iş başında! Kuyumcular bile ayırt edemiyor MİT'ten sınır ötesi operasyon! PYD'nin sözde komutanı yakalandı Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki çocuğu motosiklet kullandı, ortalık karıştı! İşte 4 kişinin öldüğü kazadan birkaç dakika öncesi! İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı Denize düşen kurşunlar tehlike saçıyor Genç hemşirenin sır ölümü ''Misafir kabul etmeyin'' diyen polislere şaka gibi teklif Kimliği çaldıran kadının hayatı alt üst oldu