Naci Görür ''Kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacak'' diyerek uyardı

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili yaptığı açıklamada, ''İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır'' dedi. Görür, ''İkisinin ortası Marmara Denizi ve 1766'dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır. Burası kırılmak mecburiyetindedir, kırılmadan kalamaz.'' diye...

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