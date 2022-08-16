Anasayfa Video Galeriler Gündem Naci Görür Marmara'da beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı Naci Görür Marmara'da beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı 16 Ağustos 2022 Salı Saat: 11:35 Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen depremin büyüklüğünün 7.2 ile 7.6 arasında olabileceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fb56d1f44cb63e803d0a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ne bir film sahnesi ne de belgesel! Bebek hırsızı maymun kamerada TÜBİTAK'tan bilim insanları Marmara'yı inceledi; sonuç ürkütücü! Aslı Bekiroğlu'nun zor anları! Şaka kötü bitti Suçüstü yakalanan hırsıza feci dayak! Bavulu kafasında parçaladı Savaş var dedikleri Suriye’de festival yapıldı Bakan Koca'dan asistan doktorlara müjde Otobüs şoförü hamile yolcuyu sırtında taşıdı aHaber yine fena yakalandı! Tarım Kredi Kooperatifi'ndeki indirimli satışta son tüketim tarihi skandalı