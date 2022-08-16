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  4. Naci Görür Marmara'da beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara'da beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen depremin büyüklüğünün 7.2 ile 7.6 arasında olabileceğini söyledi.

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