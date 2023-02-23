Anasayfa Video Galeriler Gündem Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında'' Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında'' 23 Şubat 2023 Perşembe Saat: 15:40 Güncelleme: 23 Şubat 2023 Perşembe 15:40 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde hala 60-70 bin kişinin göçük altında olduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f75ebdfbc0fd5f4f2a8f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muhabire deprem bölgesindeki canlı yayında çekiçli tehdit Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an! Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı? Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı Deprem sonrası tedirgin eden olay! 18 gündür dumanlar yükseliyor Olası Bingöl depremi için harekete geçildi! 8 il risk altında Sokak ortasında ''Akdeniz foku'' şaşkınlığı! Haberler kötü: Deprem bölgesinde stresin boşalmadığı tespit edildi video