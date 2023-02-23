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  4. Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında''

Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında''

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde hala 60-70 bin kişinin göçük altında olduğunu söyledi.

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