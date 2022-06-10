Anasayfa Video Galeriler Gündem Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi 10 Haziran 2022 Cuma Saat: 16:25 Çin’in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan beyaz yunuslar görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a3465bf25f0b53fc035033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ali Babacan'a ''Hakkımı helal etmiyorum'' tepkisi Nakliyeci çetesi çökertildi Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kaldılar Bakan Nebati'ye Nebati'ye çok sert eleştiri: ''O beyin sende yok!'' Toprak Mahsulleri Ofisi'nden buğday açıklaması Erdoğan köfteci çifti görünce konvoyunu durdurdu TEM Otoyolu savaş alanına döndü! İstanbul'da pes dedirten olay! TikTok'çular mahalleyi ayağa kaldırdı Et işleme tesisinde iğrenç görüntüler! Hepsine el konuldu