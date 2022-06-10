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  4. Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi

Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi

Çin’in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan beyaz yunuslar görüntülendi.

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