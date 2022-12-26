Anasayfa Video Galeriler Gündem Nadir görülen hastalık minik Muhammet'in hayatını kabusa çevirdi Nadir görülen hastalık minik Muhammet'in hayatını kabusa çevirdi 26 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 10:15 Mardin'in Nusaybin ilçesinde "balık pulu" hastalığıyla yaşayan çocuğun hayatı kabusa döndü. Nadir görülen bu hastalık nedeniyle ailesi çözüm noktasında yardım bekliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a94a102d496577d16aeda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadise'den 2022'ye sosyal medyayı sallayan seksi veda! Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu At arabalı hırsızlar polisi görünce kaçtı; bakın neyi çalmışlar! İstanbul'da ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı Sarhoş sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada İstanbul uçağı karıştı; polis müdahale etti! Biden, Noel konuşması sonrası yine herkesi şaşırttı Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfrünü son anda tuttu