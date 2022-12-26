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  4. Nadir görülen hastalık minik Muhammet'in hayatını kabusa çevirdi

Nadir görülen hastalık minik Muhammet'in hayatını kabusa çevirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "balık pulu" hastalığıyla yaşayan çocuğun hayatı kabusa döndü. Nadir görülen bu hastalık nedeniyle ailesi çözüm noktasında yardım bekliyor.

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