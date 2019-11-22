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  3. 22 Kasım 2019 20:00

Nadira Kadirova'nın AK Partişi Ünal'ın aracındaki görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, evinde şüpheli şekilde ölen 23 yaşındaki Özbek vatandaşı Nadira Kadirova'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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