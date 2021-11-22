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Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, canlı yayında gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu belirterek maaşına zam istedi.

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