Anasayfa Video Galeriler Gündem Nagehan Alçı canlı yayında neo-Nazileri savundu Nagehan Alçı canlı yayında neo-Nazileri savundu 28 Mart 2022 Pazartesi Saat: 09:30 Ukrayna askeri üniformasıyla yaptığı röportaj büyük tepki çeken Nagehan Alçı bu sefer de canlı yayında Ukrayna’da neo-Nazi damarının olduğunu kabul ederek bunun savaşa gerekçe olarak gösterilemeyeceğini dile getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624156008bb33f55296824e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oscar gecesinde Will Smith, Chris Rock'a tokat attı Yine oldu! Uçmasın diye tutmaya çalıştığı şemsiyeyle birlikte havalandı yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 33 yaralı Türk Bayrağı için çıktılar; mahsur kaldılar Sedat Peker'in avukat eşi Özge Peker'den ilginç paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan'a canlı yayında fırça: ''Ya bırak şimdi...'' Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Artık zamanı geldi'' Kampüste dehşet anları: Kaçarken görüntüleri kaydetti Flaşlar patladı, Serdar Ortaç ''rezil'' oldu