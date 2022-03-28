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Nagehan Alçı canlı yayında neo-Nazileri savundu

Ukrayna askeri üniformasıyla yaptığı röportaj büyük tepki çeken Nagehan Alçı bu sefer de canlı yayında Ukrayna’da neo-Nazi damarının olduğunu kabul ederek bunun savaşa gerekçe olarak gösterilemeyeceğini dile getirdi.

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