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ERDOĞAN AÇIKLADI: POLİS YILBAŞI GECESSİ BASKINI YAPACAK !
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  3. 25 Aralık 2020 13:50

Nakliye kamyonu 10 metreden aşağı uçtu!

İstanbul Kağıthane'de eşya yüklü nakliyat kamyonu 10 metre yükseklikten boş alana düştü. Eşyaları taşınan kadının gözyaşlarına boğuldu.

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