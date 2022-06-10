Anasayfa Video Galeriler Gündem Nakliyeci çetesi çökertildi Nakliyeci çetesi çökertildi 10 Haziran 2022 Cuma Saat: 14:35 Kahramanmaraş polisinin nakliye dolandırıcılığı yaparak 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen çeteye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a32c7b308f302241797343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kaldılar Bakan Nebati'ye Nebati'ye çok sert eleştiri: ''O beyin sende yok!'' Toprak Mahsulleri Ofisi'nden buğday açıklaması Erdoğan köfteci çifti görünce konvoyunu durdurdu TEM Otoyolu savaş alanına döndü! İstanbul'da pes dedirten olay! TikTok'çular mahalleyi ayağa kaldırdı Et işleme tesisinde iğrenç görüntüler! Hepsine el konuldu Erdoğan: ''Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes karlı çıkacaktır'' Süt banyosu skandalından beraat etti, üstüne tazminat kazandı!