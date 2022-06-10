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Nakliyeci çetesi çökertildi

Kahramanmaraş polisinin nakliye dolandırıcılığı yaparak 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen çeteye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı.

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