  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Nalan'ın banyo sahnesi Camdaki Kız'a damgasını vurdu

Nalan'ın banyo sahnesi Camdaki Kız'a damgasını vurdu

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan ilk bölümüne Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan'ın banyo sahnesi damga vurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Şehit pilot gözyaşlarıyla uğurlandı
İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısının ardından ''dolu'' önlemi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir en riskli illeri açıkladı
Mide bulandıran olay! Polisten kurtulmak için bakın ne yaptılar?
Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi kamerada!
Korku filmi değil, montaj değil! Gözlerine inanamadılar
AK Partili vekilin canlı yayındaki sözleri tepki çekti!
İstanbul'da ''esnafın kabusu'' yakalandı!
Otele koronavirüs baskını! Bu halde yakalandılar