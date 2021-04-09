Anasayfa Video Galeriler Gündem Nalan'ın banyo sahnesi Camdaki Kız'a damgasını vurdu Nalan'ın banyo sahnesi Camdaki Kız'a damgasını vurdu 09 Nisan 2021 Cuma Saat: 07:30 Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan ilk bölümüne Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan'ın banyo sahnesi damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606fd860f00b6b1c537ec953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehit pilot gözyaşlarıyla uğurlandı İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısının ardından ''dolu'' önlemi Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir en riskli illeri açıkladı Mide bulandıran olay! Polisten kurtulmak için bakın ne yaptılar? Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi kamerada! Korku filmi değil, montaj değil! Gözlerine inanamadılar AK Partili vekilin canlı yayındaki sözleri tepki çekti! İstanbul'da ''esnafın kabusu'' yakalandı! Otele koronavirüs baskını! Bu halde yakalandılar