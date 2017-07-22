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  3. 22 Temmuz 2017 12:31

Namaz kılan gence tekme anı kamerada

Mescid-i Aksa'yı işgal eden İsrail'e karşı düzenlenen protestolar sırasında namaz kılan bir Filistinli genç, yanından geçen İsrail askeri tarafından acımasızca tekmelendi.

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