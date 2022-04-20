Anasayfa Video Galeriler Gündem Namaz sırasında kalp krizi geçirdi Namaz sırasında kalp krizi geçirdi 20 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 13:50 Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kişinin camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625fe56e96b469337f5ec673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB'den ''kaçak İstanbulkart'' kullanımı için dikkat çeken video Bayraktar DİHA'nın yeni görüntüleri yayınlandı İYİ Partili Dikbayır asgari ücretli gibi alışverişe çıktı; tablo çok vahim! Sığınmacılara sahte oturum izni çıkartan Pakistanlılar yakalandı Mide bulandıran olay! Çıkmaz sokak sapığı tutuklandı Metroda katil var! Kadın yolcuyu raylara böyle itti İstanbul'daki bu otoparkta bir şehit yatıyor Bursa'da 1 şehit verdiğimiz alçak saldırı anı kamerada Bursa'da terör saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı !