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Namaz sırasında kalp krizi geçirdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kişinin camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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