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  3. 31 Ekim 2019 11:50

Nar yiyen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, yedikleri nardan zehirlenen 6 kişi hastaneye başvurdu. 4 yaşındaki Saliha Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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