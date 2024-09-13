Anasayfa Video Galeriler Gündem Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı 13 Eylül 2024 Cuma Saat: 08:45 Güncelleme: 13 Eylül 2024 Cuma 08:45 Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e3d1823ea48622a705a543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polise bıçaklı saldırı... Saldırı anı kamerada Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı 81 ilde büyük operasyon: Binlerce gözaltı var Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada Çukura düşen vatandaş, cep telefonu sinyali sayesinde kurtarıldı İstanbul'da bina çöktü Suriye'den gelen yorgun mermi Türkiye'de can aldı Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü