Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

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