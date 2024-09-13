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Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı

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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

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