Anasayfa Video Galeriler Gündem Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı 09 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 12:23 Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin için cenaze namazı kılındı. Narin’in tabutuna bırakılan duvak yürekleri dağladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66debe8dd7c216bff7046883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hainlerin 21 ini böyle imha edildi Bir ilimizdeki büyük korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı Gazeteci Karagöz'den yerli otomobil TOGG'a da, yönetimine de yaylım ateşi Josef de Souza'ya silahlı saldırı: Terliğine kadar gasp ettiler Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü Hakkari'de aşiretten gençlik festivali: 20 bin kişi katıldı, yüzlerce koyun kesildi İstanbul trafiğinde okullar açıldı yoğunluğu 12 ilde terör operasyonu: Onlarca gözaltı var Polisin durdurduğu araçtan ceset çıktı