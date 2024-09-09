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  4. Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı

Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin için cenaze namazı kılındı. Narin’in tabutuna bırakılan duvak yürekleri dağladı.

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