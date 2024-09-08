Anasayfa Video Galeriler Gündem Narin'in ablasının da öldüğü ortaya çıktı Narin'in ablasının da öldüğü ortaya çıktı 08 Eylül 2024 Pazar Saat: 22:15 Güncelleme: 08 Eylül 2024 Pazar 22:15 Diyarbakır'da 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin'in ablasının da yıllar önce 'merdivenden düşerek' öldüğü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ddf7dbe258edb46d0ea853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki dev AVM'de korkutan anlar Cansız bedeni bulunan Narin'in ailesi AK Partili vekilin aile dostu çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatı'nda Bugün bir kez daha kahroldu: 4 evladımız şehit düştü Furkacı Alparslan Kuytul: ''Teğmenler Cumhurbaşkanı'na darbe yapabilir'' İstanbul'da fırtına ağacı kökünden kopardı; araç sürücüleri ölümden döndü Cumhur İttifakı'nda arbede: Cumhurbaşkanlığı korumalarından MHP'li vekile müdahale Cansız bedeni çuvalda bulunmuştu: Narin soruşturmasında gözaltı yağmuru 40 yıllık esnaf baba mesleğini devredecek kimseyi bulamıyor