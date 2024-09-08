Anasayfa Video Galeriler Gündem Narin'in cansız bedeni bulundu Narin'in cansız bedeni bulundu 08 Eylül 2024 Pazar Saat: 12:26 Güncelleme: 08 Eylül 2024 Pazar 12:26 Diyarbakır'da günlerdir 19 gündür kayıp olan minik Narin'in cansız bedeni bulundu. Narin'in cansız bedeninin daha önce kırmızı bir terlik bulunan dere yatağında bir çuvalın içinde bulunduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dd6db449f46cf87f03b893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu 16 terörist daha etkisiz hale getirildi Trafikte korkutan garip anlar kamerada Trafikte korkutan garip anlar kamerada Müjde: Siz de geri ödemesiz burs kazanmış olabilirsiniz.... Turizm başkentimizde milattan önce 5'inci yüzyıldan kalma tarihi keşif Dilan ve Engin Polat açıklaması tepki çeken Ümit Özdağ'dan yeni açıklama