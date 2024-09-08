Diyarbakır'da günlerdir 19 gündür kayıp olan minik Narin'in cansız bedeni bulundu. Narin'in cansız bedeninin daha önce kırmızı bir terlik bulunan dere yatağında bir çuvalın içinde bulunduğu öğrenildi.

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