  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Narin'in cansız bedeni bulundu

Narin'in cansız bedeni bulundu

Güncelleme:

Diyarbakır'da günlerdir 19 gündür kayıp olan minik Narin'in cansız bedeni bulundu. Narin'in cansız bedeninin daha önce kırmızı bir terlik bulunan dere yatağında bir çuvalın içinde bulunduğu öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı
İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı
Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif
Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif
Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu
Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu
16 terörist daha etkisiz hale getirildi
16 terörist daha etkisiz hale getirildi
Trafikte korkutan garip anlar kamerada
Trafikte korkutan garip anlar kamerada
Trafikte korkutan garip anlar kamerada
Trafikte korkutan garip anlar kamerada
Müjde: Siz de geri ödemesiz burs kazanmış olabilirsiniz....
Müjde: Siz de geri ödemesiz burs kazanmış olabilirsiniz....
Turizm başkentimizde milattan önce 5'inci yüzyıldan kalma tarihi keşif
Turizm başkentimizde milattan önce 5'inci yüzyıldan kalma tarihi keşif
Dilan ve Engin Polat açıklaması tepki çeken Ümit Özdağ'dan yeni açıklama
Dilan ve Engin Polat açıklaması tepki çeken Ümit Özdağ'dan yeni açıklama