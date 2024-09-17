  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak

Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak

Güncelleme:

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in mezarı, mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk bayrağı dikildi...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Eşi Engin Polat'a kavuşan Dilan Polat'tan teşekkür videosu
Eşi Engin Polat'a kavuşan Dilan Polat'tan teşekkür videosu
Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı
Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı
Fabrikada büyük yangın: Alevler gökyüzüne kadar yükseldi
Fabrikada büyük yangın: Alevler gökyüzüne kadar yükseldi
Diyarbakır'da hainlerle sıcak temas: Kırmızı ve gri kategorilere 2 çizik birden
Diyarbakır'da hainlerle sıcak temas: Kırmızı ve gri kategorilere 2 çizik birden
Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı
Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı
Kürtçe'den çeviri hatası mı ? 'Narin'in dişleri dökülmüştü''
Kürtçe'den çeviri hatası mı ? 'Narin'in dişleri dökülmüştü''
Erdoğan'dan yapay zeka ile boykot çağrısı
Erdoğan'dan yapay zeka ile boykot çağrısı
İstanbul-Edirne Otoyolunda ağaçlık alanda yangın
İstanbul-Edirne Otoyolunda ağaçlık alanda yangın
Sivas'ta yolunu kaybeden güvercinler böyle kurtarıldı
Sivas'ta yolunu kaybeden güvercinler böyle kurtarıldı