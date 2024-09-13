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  4. Narin'in mezarına ziyaretçi akını: Bırakılan eşyalar dikkatlerden kaçmadı

Narin'in mezarına ziyaretçi akını: Bırakılan eşyalar dikkatlerden kaçmadı

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Diyarbakır'da korkunç bir şekilde öldürülüp, cansız bedeni bir çuval içerisinde dere yatağına gizlenen minik Narin'in mezarına ziyaretçi akın sürerken, Narin'in mezarına bırakılan eşyalar dikkat çekti.

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