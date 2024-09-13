Anasayfa Video Galeriler Gündem Narin'in mezarına ziyaretçi akını: Bırakılan eşyalar dikkatlerden kaçmadı Narin'in mezarına ziyaretçi akını: Bırakılan eşyalar dikkatlerden kaçmadı 13 Eylül 2024 Cuma Saat: 14:45 Güncelleme: 13 Eylül 2024 Cuma 14:45 Diyarbakır'da korkunç bir şekilde öldürülüp, cansız bedeni bir çuval içerisinde dere yatağına gizlenen minik Narin'in mezarına ziyaretçi akın sürerken, Narin'in mezarına bırakılan eşyalar dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e425f02f82d13c1b090363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadınların takside başlayan saç saça baş başa kavgası, yola taştı O Türkiye'nin çift kol nakli yapılan hastası: ''Sanki hiç nakil olmamışım gibi'' Savaşan Şahinler peş peşe havalandı; 19 hain daha etkisiz hale getirildi Türkiye'nin ördekleriyle ünlü cennetinden geriye bu kaldı Çarşıya, pazara ''turist'' yağdı... Ama esnaf şikayetçi oldu Sinopta aileye taşlı saldırı! Görüntüler şoke etti Kargocu kıyafetli vurgun kamerada: Bu kadarına da pes Türkiye'nin 2 beyaz et devini cezalar da durdurmadı; yine yakalandılar Adliyede zılgıt kavgası kamerada