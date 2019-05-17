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  3. 17 Mayıs 2019 17:35

Narkotik köpeği ’Kuki’ vatandaşların ilgi odağı oldu

İstanbul genelinde 8’incisi gerçekleştirilen Kurt Kapanı uygulamasına katılan narkotik köpeği ‘Kuki’ Taksim Meydanı’nda ilgi odağı oldu. Taksim Meydanı’nda oluşturulan uygulama noktasında ekipler yaya ve araçlar üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan araçların sürücüleri trafik ekiplerince sorgulanırken şüpheli görülen şahısların ise GBT sorgulamaları yapıldı. Ekiplerin karada gerçekleştirdiği...

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