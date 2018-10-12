Narkotik operasyonunda polisi şoke eden raylı sistem
12 Ekim 2018 09:40
Narkotik operasyonunda polisi şoke eden raylı sistem
İstanbul Esenyurt’ta bir rezidansa operasyon düzenleyen narkotimler, bir adreste yaptıkları aramada, yatağın başlığındaki raylı bir sistemde gizli bölme buldu. Bölmede tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ticaretinin not edildiği defter ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt’ta lüks...