  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Ağustos 2019 14:00

NASA çalışanı kadın bilimci İrlanda güzeli seçildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı kadın bilimci Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi. Miss İrlanda 2019 Güzellik Yarışması’nın birincisi belli oldu. 28 kişinin birincilik tacı için yarıştığı Miss İrlanda 2019’un birincisi kadın bilimci Fionnghuala O’Reilly oldu. İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bilim kadını, kodlayıcı ve model olan 25 yaşındaki...

Video Galeri
Balıkesir’de otobüs yangını: 5 ölü
Balıkesir’de otobüs yangını: 5 ölü
Video Galeri
Atatürk Havalimanı’nda pistler neredeyse görünmez oldu
Atatürk Havalimanı’nda pistler neredeyse görünmez oldu
Video Galeri
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı kavga
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı kavga
Video Galeri
Balıkesir’de otobüs alev alev yandı: 5 ölü
Balıkesir’de otobüs alev alev yandı: 5 ölü
Video Galeri
Yolcu otobüsü alev topuna döndü
Yolcu otobüsü alev topuna döndü
Video Galeri
AYM’nin skandal kararına tepkiler büyüyor
AYM’nin skandal kararına tepkiler büyüyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM