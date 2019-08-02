NASA çalışanı kadın bilimci İrlanda güzeli seçildi
02 Ağustos 2019 14:00
NASA çalışanı kadın bilimci İrlanda güzeli seçildi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı kadın bilimci Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi. Miss İrlanda 2019 Güzellik Yarışması’nın birincisi belli oldu. 28 kişinin birincilik tacı için yarıştığı Miss İrlanda 2019’un birincisi kadın bilimci Fionnghuala O’Reilly oldu. İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bilim kadını, kodlayıcı ve model olan 25 yaşındaki...