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  3. 01 Temmuz 2020 14:40

NASA Güneş'in son 10 yılının videosunu paylaştı

NASA, Güneş'in son 10 içinde çekilen 425 milyon fotoğrafını bir araya getirerek 61 dakikalık bir video hazırladı. Videoda, Güneş'in geçirdiği değişiklikleri gösteriliyor. Karelerden ilki 2 Haziran 2010'da, son kare 1 Haziran 2020'de çekildi.

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