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  3. 08 Aralık 2018 11:33

NASA, Mars'ta kaydedilen o sesi duyurdu

NASA'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, kasım ayı sonlarında Mars'a inen ABD'li gezegenlerarası InSight modülü, ilk defa Kızıl Gezegen'deki rüzgar gürültüsünü kaydetti ve iletti.

Bilgin Pro
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