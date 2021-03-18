Anasayfa Video Galeriler Gündem NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 19:15 NASA, Perseverance adlı uzay aracının 7 Mart tarihinde Mars'ın Jezero kraterinde sürüşü sırasında çekilen ses kayıtlarını yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60537ca824681c36c7585b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı! Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada! Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından inanılmaz sözler İmamoğlu'ndan şehitliğe Çanakkale Şehitleri ziyareti İstanbul'da testereli vahşet! Esnaf masa ve sandalyelerini yaktı! AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada Başkan Yavaş'tan Başkent’in yeşille anılmasını sağlayacak proje