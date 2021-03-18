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  4. NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı

NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı

NASA, Perseverance adlı uzay aracının 7 Mart tarihinde Mars'ın Jezero kraterinde sürüşü sırasında çekilen ses kayıtlarını yayınladı.

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