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NASA Mars'tan 3 boyutlu video paylaştı

NASA, Mars helikopteri Ingenuitynin üçüncü uçuşunun oluşturulan 3 boyutlu videosunu yayınladı. Yapılan açıklamada videonun izleyenlere, Kızıl Gezegen'de uçuşu ilk elden izliyormuş hissini vereceği belirtildi

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