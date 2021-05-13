Anasayfa Video Galeriler Gündem NASA Mars'tan 3 boyutlu video paylaştı NASA Mars'tan 3 boyutlu video paylaştı 13 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 14:11 NASA, Mars helikopteri Ingenuitynin üçüncü uçuşunun oluşturulan 3 boyutlu videosunu yayınladı. Yapılan açıklamada videonun izleyenlere, Kızıl Gezegen'de uçuşu ilk elden izliyormuş hissini vereceği belirtildi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609d0953e97b4800802a23f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail'den canlı yayında kanlı saldırı! TRT muhabirinin korku dolu anları kamerada İsrail'i protesto etmek için İstanbul'da araçlarnı yaktılar Şehit Uzman Onbaşı'nın vasiyeti yerine getirildi Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşısı için müjdeyi verdi İstanbul'da dehşet anları... Eşini arabayla kaçırıp ailesini ezdi Sedat Peker'den yeni video paylaşım Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi İstanbul’da korkutan patlama Filistinli diye linç etmeye çalıştılar