NASA Mars'tan gelen gizemli sesi yayınladı

Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ta ilk kez yüksek kalitede ses kaydedildi. İşte o esrarengiz ses kaydı...

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