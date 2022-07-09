Anasayfa Video Galeriler Gündem NASA Mars'tan gelen gizemli sesi yayınladı NASA Mars'tan gelen gizemli sesi yayınladı 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 08:00 Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ta ilk kez yüksek kalitede ses kaydedildi. İşte o esrarengiz ses kaydı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c90b681e20c91e3b5ac323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Joe Biden, yine bir gaf Cami imamı doktorları hedef gösterdi: ''Öldürmez misin, dövmez misin?'' Ankara'da otobüs terminalinde bomba paniği Turizm cennetinde heykeli önce tekmeledi sonra ateşe verdi Bakanlık önünde Bakan Koca'ya istifa çağrısı Şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur sahnede sınıfta kaldı Günün kahramanı! Genç kadının imdadına polis memuru koştu İstanbul'da kadından kadına meydan dayağı Erdoğan: Milletimden biraz daha sabır talep ediyorum