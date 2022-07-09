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  4. NASA Mars'tan gelen gizemli sesi yayınladı

NASA Mars'tan gelen gizemli sesi yayınladı

Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ta ilk kez yüksek kalitede ses kaydedildi. İşte o esrarengiz ses kaydı...

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