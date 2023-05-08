Anasayfa Video Galeriler Gündem NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 16:10 İzmit Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. Denizdeki renk değişimi NASA'nun uydu görüntüleri de yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6458f4c0560a872f8456d9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: ''Biz yoluna koyarız'' İkinci el otomobildeki hayal, hayal oldu! Sinan Oğan'ın otobüsüne de taşlı saldırı düzenlendi İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: ''Yola çıktık, geliyoruz'' Dokunan yanar! 244 bin TL cezası var Erzurum Dernekler Federasyonu'ndan İmamoğlu'na şok suçlama Kırklareli'nde doğa yürüyüşünde tesadüfen bir servet buldular Bu sefer şiddet uygulayan kadın, şiddet gören erkekti... Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon