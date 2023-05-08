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NASA uyduları görüntüledi: İzmit Körfezi'nde denizin rengi değişti

İzmit Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. Denizdeki renk değişimi NASA'nun uydu görüntüleri de yansıdı.

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