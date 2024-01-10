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NASA'da Antakya'nın 4 Şubat'a ait görüntüsü

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen 11 ilimizi yerle bir edip 60 bine yakın canı yitirdiğimiz asrın felaketinden en ağır darbeyi alan noktalarından Antakya'nın NASA tarafından yayınlanan deprem öncesi ve sonrası görüntüleri olay oldu.

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