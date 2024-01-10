Anasayfa Video Galeriler Gündem NASA'da Antakya'nın 4 Şubat'a ait görüntüsü NASA'da Antakya'nın 4 Şubat'a ait görüntüsü 10 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 13:55 Güncelleme: 10 Ocak 2024 Çarşamba 13:55 Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen 11 ilimizi yerle bir edip 60 bine yakın canı yitirdiğimiz asrın felaketinden en ağır darbeyi alan noktalarından Antakya'nın NASA tarafından yayınlanan deprem öncesi ve sonrası görüntüleri olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659e77b3c5b4b56e9d051bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada Kadın müşterinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı Cezaevi nakil aracı kaza yaptı; çok sayıda yaralı var ''Paylaşımlarımdan pişmanım'' demişti... Türk OnlyFans fenomeninin hapsi istendi Deprem korkusuyla yaşayan ikizlere eşcinsel deyip yurttan attılar Avukat torbacı çıktı! Ortağıyla suçüstü yakalandı Çanakkale'de kar ve tipi bastırdı: Boğazda gemi trafiği durduruldu İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı Türkiye'nin gizli cenneti menderesler karlar altında kaldı