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NASA’da Türk imzası atmak için çalışıyorlar

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NASA tarafından 30’uncusu gerçekleşecek İnsanlı Keşif Aracı Yarışması’na, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu Bellatrix Uzay Takımı kabul alan ilk Türk takımı oldu.

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