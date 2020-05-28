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  3. 28 Mayıs 2020 22:45

NASA'dan Türkiye'de görüldüğü iddia edilen ''gök taşı'' yorumu

Dün akşam sosyal medyayı sallayan, Türkiye'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görülen ışık hüzmesi hakkında NASA'dan yorum geldi.

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