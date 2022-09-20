Anasayfa Video Galeriler Gündem NASA'nın keşif aracı, Mars'ın derinliklerinden gelen sesleri kaydetti NASA'nın keşif aracı, Mars'ın derinliklerinden gelen sesleri kaydetti 20 Eylül 2022 Salı Saat: 15:50 Mars'ta görev yapan NASA'nın keşif aracı InSight, gezegenin yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesleri kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6329b70ae7a7b9301e1501d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metro inşaatında vinç devrildi; ölü ve yaralılar var Trafikte savrulan tekerlek sürücülere zor anlar yaşattı Türkiye ''Dur ben geçeyim de, çirkinim ben'' diyen belediye işçisini konuşuyor Cumhurbaşkanı'na ABD'de soğuk duş: ''Reisi yargılansın'' İstanbul'da cami hoparlöründen Isabelle şarkısını çaldılar Arto'dan canlı yayında Hadise ve Reza Zarrab iddiası Akaryakıt fiyatlarında indirim Anadolu'nun ilk yerleşim yerinde 4 bin 500 yıllık keşif! İlk kez rastlandı İstanbul'da korkunç cinayet! 8 yerinde bıçaklandı!