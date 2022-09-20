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NASA'nın keşif aracı, Mars'ın derinliklerinden gelen sesleri kaydetti

Mars'ta görev yapan NASA'nın keşif aracı InSight, gezegenin yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesleri kaydetti.

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