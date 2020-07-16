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  3. 16 Temmuz 2020 22:30

NASA’ya bağlı astronotlardan uzay yürüyüşü

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Azerbaycan, Ermenistan’a ait kışlayı vurdu
Azerbaycan, Ermenistan’a ait kışlayı vurdu
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Bolu'da iğrenç olay! Ata tecavüz ederken yakalandı
Bolu'da iğrenç olay! Ata tecavüz ederken yakalandı
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Kumpirciler Sokağı yenilendi, kumpirciler gün sayıyor
Kumpirciler Sokağı yenilendi, kumpirciler gün sayıyor
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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Bolu Valisi Ahmet Ümit: Testlerde oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda
Bolu Valisi Ahmet Ümit: Testlerde oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda
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Türk F-16'lar Ermenistan sınırında uçuş yaptı
Türk F-16'lar Ermenistan sınırında uçuş yaptı
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