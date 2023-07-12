Anasayfa Video Galeriler Gündem NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntü: Bakan Fidan ve Bakan Güler yemeğe giderken... NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntü: Bakan Fidan ve Bakan Güler yemeğe giderken... 12 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 16:45 Güncelleme: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:45 NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türk vatandaşlarla sohbet ettiği anlar ise sosyal medyada yankı uyandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64aeae768f890033b82e2c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da feci kaza! Üst yoldan D-100'e otomobil düştü Beşiktaş kampından kötü haber! Antrenmanı yarım bıraktı İstanbul'da aile içi vahşet! Hem annesini hem babasını katlertti Bu turşucuda yok yok! Çileğin bile turşusu kuruldu Çanakkale Zaferi'nin ''efsanesi'' olan Çanakkale Mönüsü yalanlandı Yolcu uçağı iniş sırasında paramparça oldu Villa değil sanki hayvanat bahçesi! Aslandan maymuna kadar yok yok! İnsan kaçakçısı Suriyeli'den ''pes'' dedirten savunma Gaziantep'te bina çöktü: Yaralılar var!