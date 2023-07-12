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  4. NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntü: Bakan Fidan ve Bakan Güler yemeğe giderken...

NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntü: Bakan Fidan ve Bakan Güler yemeğe giderken...

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NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türk vatandaşlarla sohbet ettiği anlar ise sosyal medyada yankı uyandırdı.

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