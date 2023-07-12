NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntü: Bakan Fidan ve Bakan Güler yemeğe giderken...

NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türk vatandaşlarla sohbet ettiği anlar ise sosyal medyada yankı uyandırdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64aeae768f890033b82e2c43" allowfullscreen></iframe>