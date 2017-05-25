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  3. 25 Mayıs 2017 21:15

NATO Zirvesi ve Trump Brükselde protesto edildi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de “NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı” öncesi göstericiler, NATO ve ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto etti.

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