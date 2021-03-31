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NATO'dan Tekirdağ'da ''alarm'' tatbikatı

NATO tatbikatı "STEADFAST DEFENDER 2021" kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca "Alarm Tatbikatı" gerçekleştirildi.

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