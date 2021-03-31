Anasayfa Video Galeriler Gündem NATO'dan Tekirdağ'da ''alarm'' tatbikatı NATO'dan Tekirdağ'da ''alarm'' tatbikatı 31 Mart 2021 Çarşamba Saat: 08:40 NATO tatbikatı "STEADFAST DEFENDER 2021" kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca "Alarm Tatbikatı" gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60640b4c73531177a459e6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a seçildiği sevinç anları olay oldu İmamoğlu'ndan canlı yayına damga vuran sözler Polisten uzun namlulu saldırganlara operasyon AK Partili vekil vaka artışını dükkanların açılmasına bağladı! Hafta sonu yasaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı! PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi!