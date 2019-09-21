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  3. 21 Eylül 2019 08:45

Nâzım'ın ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

Nâzım Hikmet'in Sovyetler Birliği'nde katıldığı bir televizyon programından ilk kez izleyeceğiniz görüntüler ortaya çıktı.

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