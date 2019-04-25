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  3. 25 Nisan 2019 10:40

Nazlı Çelik’in cinsel istismara tepkisi olay oldu

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırı herkesi ayağa kaldırdı. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, haberi sunarken büyük tepki gösterdi.

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