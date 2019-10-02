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  3. 02 Ekim 2019 13:45

Nazlı ÇeNazlı Çelik Mehmetçik'le operasyona katıldı !

Star TV ekranlarında uzun süre haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik, Siirt'te kıran operasyonunu yerinde izledi. Çelik bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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