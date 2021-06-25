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  4. Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar tepki çekti

Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar tepki çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat'ın, içkili yemek servisi yapan bir mekanda 4 yaşındaki oğlu ile kadeh tokuşturduğu görüntüler tepki çekti.

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