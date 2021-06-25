Anasayfa Video Galeriler Gündem Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar tepki çekti Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar tepki çekti 25 Haziran 2021 Cuma Saat: 18:20 İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat'ın, içkili yemek servisi yapan bir mekanda 4 yaşındaki oğlu ile kadeh tokuşturduğu görüntüler tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d5f43b7cf1da555f0c1677" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti AK Partili başkandan tepki çeken sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi İstanbul'da jigolo baskını! 13 bin kişiyi üye yapmışlar İstanbul'da film sahnelerini aratmayan gasp Trafikteki eli silahlı maganda kamerada Ankara'da ''hayvan üretimevi'' baskını... Ekipler neye uğradığını şaşırdı! Güpegündüz bir kadın cinayeti daha! ''50 kez şikayet ettik'' diye feryat etti! Semih Öztürk'ten canlı yayında olay sözler 20 yaş altı grupta düşük doz aşı masada