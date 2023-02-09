Anasayfa Video Galeriler Gündem NBA'de depremzedelere destek mesajı NBA'de depremzedelere destek mesajı 09 Şubat 2023 Perşembe Saat: 10:55 NBA ekibi Cleveland Cavaliers, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için milli oyuncu Cedi Osman aracılığıyla destek mesajı yayımladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e4a6eb8924a3365906ed53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde Aksungur İHA da görevde Depremde birçok binanın zemin katı çöktü! Uzmanı sebebini açıkladı Acılı depremzedeye bir muhabir ayıbı daha! Ayıptır, ayıp! Depremzede kadın isyan etti: ''Neredesin ATV, Tayyip seni izliyor!'' Prof. Dr. Naci Görür risk altındaki illeri tek tek açıkladı Deprem bölgesinde Bakan ve Vali'ye büyük protesto! Ahmet Hakan'dan skandal deprem yorumu: ''Hava civa...'' Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama Enkaz altında 65 saat... Bir can daha kurtarıldı