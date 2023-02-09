  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. NBA'de depremzedelere destek mesajı

NBA'de depremzedelere destek mesajı

NBA ekibi Cleveland Cavaliers, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için milli oyuncu Cedi Osman aracılığıyla destek mesajı yayımladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Deprem bölgesinde Aksungur İHA da görevde
Depremde birçok binanın zemin katı çöktü! Uzmanı sebebini açıkladı
Acılı depremzedeye bir muhabir ayıbı daha! Ayıptır, ayıp!
Depremzede kadın isyan etti: ''Neredesin ATV, Tayyip seni izliyor!''
Prof. Dr. Naci Görür risk altındaki illeri tek tek açıkladı
Deprem bölgesinde Bakan ve Vali'ye büyük protesto!
Ahmet Hakan'dan skandal deprem yorumu: ''Hava civa...''
Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Enkaz altında 65 saat... Bir can daha kurtarıldı