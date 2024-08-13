Anasayfa Video Galeriler Gündem Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu 13 Ağustos 2024 Salı Saat: 12:17 Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, yerli ve gurbetçi turistlerin ilgi odağı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bb24956da570af160cf557" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakkalda tüplü saldırı: İndirim yaptı diye saldırmış Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar ''Abluka'' operasyonunda tuvalette, perdenin arkasında yakalandılar... Antalyalı aileye tatile geldikleri İstanbul'da hırsızlık şoku Sıradan çilingirleri unutun... O Türkiye'nin UNESCO Çilingiri Squid Game'in yeni sezonundan ilk tanıtım geldi Esenyurt'ta kan donduran cinayet: Direksiyon başındaki arkadaşını öldürdü Organize suç örgütü ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var Türkiye'nin yerli ve akıllı seyir füzesi Kemankeş 2 bir testi daha geçti